Koronavirüs: İtalya Başbakanı Conte diğer Avrupa ülkelerinden iyi durumda olduklarını söyledi, 'Yeni bir genel karantina ihtimal dışı' dedi

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülkede koronavirüs salgınının şu anki gidişatının diğer Avrupa ülkelerine göre daha iyi olduğunu söyledi. Conte, "Virüsün yayılması yeniden yükselişe geçse bile baş etmeye hazırız. Mevcut durumda genel bir karantinaya ihtimal vermiyorum. Gerekirse daha küçük hedefli kısıtlamalar olabilir" dedi.

Salgının ilk tespit edildiği Avrupa ülkesi olan İtalya, ilk aylardaki ağır vaka ve ölüm bilançosu, yoğun bakım servislerinde yaşanan aşırı yüklenme nedeniyle Batı'da koronavirüs salgınının sembolü haline gelmişti.

İtalya Mart-Nisan aylarında, özellikle kuzey bölgelerinde yoğun bakım ve morglarda yer kalmadığı haberleriyle uluslararası basında yer almıştı.

Son haftalarda ise Avrupa'da birçok ülkede koronavirüs salgınının yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni tedbirler devreye girerken, İtalya'da son veriler durumun birçok Avrupa ülkesine göre çok daha iyi olduğunu gösteriyor.

Son günlerde İtalya'yla ilgili dünya basınında çıkan haberler de bununla bağlantılı olarak yön değiştirdi: Salgının ilk aylarında "kötü örnek" olarak anılan İtalya şu anki tabloyla "iyi örnek" haline gelmiş durumda.

Başbakan Giuseppe Conte de bugün La Stampa gazetesinde yayımlanan söyleşisinde, son günlerde uluslararası basında çıkan haberlere dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Bu şekilde takdir edilmek, özellikle de İtalyanların örnek teşkil eden davranış şeklinin görülmesi bana gurur veriyor. Biz her zaman bilim ve vicdan çerçevesinde, vatandaşların sağlığını her şeyin üzerinde tutarak maksimum ihtiyat ve orantılı davranma ilkesiyle hareket ettik."

Conte, şu anda İtalya'da salgın verilerinin birçok Avrupa ülkesinin gerisinde olduğuna da vurgu yaptı ve şöyle devam etti:

Sağlık sistemlerinin son gelişmeler sonrası hazırlıklı olduğunu vurgulayan Conte, şu an için en önemli konunun ihtiyatı elden bırakmamak ve bugüne kadar yapılan fedakarlıkları boşa çıkarmamak olduğunu da söyledi.

Günlük vaka sayısı 1640

İtalya'da son bir günde 103 bin 696 koronavirüs testi yapıldı ve 1640 yeni tespit edildi. Ülkede salgının başından beri belirlenen vaka sayısı 302 bin 537'ye çıktı. Son bir günde 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 35 bin 758 oldu.

İtalya'da ilk koronavirüs vaka ve ölümleri Şubat sonunda tespit edilmiş, salgın Mart-Nisan aylarında en ağır bilançoya yol açmıştı. Bir gün içindeki yeni vaka sayısı 21 Mart'ta 6557 ile, günlük can kaybı sayısı 27 Mart'ta 919 ile rekor kırmıştı. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısı da 3 Nisan'da 4068 ile zirve yapmıştı.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte

Ağustos'ta salgın eğrisi yeniden yükseldi

Mart başında ülke çapında uygulanmaya başlanan sıkı karantina tedbirleri, salgın eğrisindeki düşüş trendinin sabitlenmesi üzerine Mayıs'tan itibaren kısmen hafifletilmişti.

Haziran sonu-Temmuz başında yeni vaka ve ölümler ile yoğun bakımdakilerin sayısı en düşük seviyelere gerilerken, Ağustos ayında salgın eğrisi yeniden yükselişe geçmeye başladı.

Salgın eğrisinde son haftalarda yeniden yükseliş görülse de son veriler durumun birçok diğer Avrupa ülkesine kıyasla daha iyi olduğunu gösteriyor.

Halk daha bilinçli

Uzmanlar, bunun sebepleri arasında kısıtlayıcı tedbirlerin uzun süre ve sıkı uygulanması, test ve temas takibi uygulamalarının nispeten başarılı olması ve maske gibi kurallara uyum oranının yüksekliği gibi unsurları da sayıyor.

Ülkenin salgından ilk dönemde çok ağır etkilenmiş olması ve tüm ülkeyi kapsayan net ve sıkı tedbirlerin alınmasının, halkın şu anda da daha bilinçli hareket etmesine yol açtığı görüşü de hakim.

İtalya'da halen kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Seyahat kısıtlamaları özellikle Avrupa ülkeleri özelinde büyük oranda kaldırılsa da "yüksek riskli" ülkelerden gelenlere havalimanlarında 30 dakikada sonuç veren hızlı Covid-19 testi yapılıyor.

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nin (ECDC) verilerine göre son 2 haftada 100 bin kişiye düşen vaka sayısı İtalya'da 34,4 oldu. Bu oran İspanya'da 100 binde 314,8, Fransa'da 197,8, Belçika'da 132,3, İngiltere'de 76,5 seviyesinde.

İtalya'da yapılan koronavirüs testlerinin yaklaşık yüzde 2'sinde pozitif vaka tespit edilirken İspanya'da bu oranın yüzde 13 olduğu belirtiliyor.