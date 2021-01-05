Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
HaberlerGündem

Koronavirüs ilacı bulundu mu? Hakan Bayrakçı'dan açıklama: "Koronayı 30 saniyede yok ediyor"

Dünyada ve Türkiye'de uzun zamandır koronavirüs salgını ile mücadele sürerken müjde niteliğinde bir iddia ortaya atıldı. SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı programda korona virüsü ilacının bulunduğunu açıkladı. Peki koronavirüs ilacı bulundu iddiası gerçek mi? İşte detaylar...

05.01.2021 - 09:02 | Güncelleme: ABONE OL
Koronavirüs ilacı bulundu mu? Hakan Bayrakçı'dan açıklama:

SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı programda korona virüsü 30 saniyede tedavi eden bir ilaç geliştirildiğini, ilacı kullanan 8 hastanın 30 saniyede iyileştiğine şahit olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yardımcılarıyla da konuştuğunu belirten Hakan Bayrakçı ilacı bulan kişinin bir İslam ülkesinde yaşadığını belirterek "Bu kişinin Türkiye'ye gelişi yoktu hemen kaldırıldı. Önümüzdeki hafta gelecek" diye konuştu.

Bayrakçı, "Ben tanık olduğum için bu kadar emin konuşuyorum. Sayın Bakan'ın ifadesine göre bir kaç ay içerisinde her şeyi çok çabuk hallederiz diyor. Ve ilacı bütün dünyanın hizmetine sunacağız" dedi. Bayrakçı ilacı bulan kişinin ülkesindeki 340 hastayı iyileştirdiğini de ileri sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Polise yakalanınca böyle tepki gösterdi: Şanssız kız diye çekin
Polise yakalanınca böyle tepki gösterdi: Şanssız kız diye çekin
Virüs nedeniyle işten ayrılan öğretmen büyük ikramiyeyi kazandı
Virüs nedeniyle işten ayrılan öğretmen büyük ikramiyeyi kazandı
Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar
Adını bile söylemiyorlardı şimdi peşinden koşuyorlar
Ayrılıktan sonra bakın ne yaptı! Olay oldu
Ayrılıktan sonra bakın ne yaptı! Olay oldu
Bursa'da kumar baskını: 85 bin lira ceza!
Bursa'da kumar baskını: 85 bin lira ceza!
ABD ordusuna Trump çağrısı!
ABD ordusuna Trump çağrısı!
İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'
İngiltere basınında '3. sokağa çıkma kısıtlaması' dönemi: 'En başa geri döndük'
ABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden kritik önemde, seçimden ne bekleniyor?
ABD’de Georgia senatörlük seçimleri Biden için neden kritik önemde, seçimden ne bekleniyor?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X