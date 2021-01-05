SONAR Araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı, CNN Türk'te katıldığı programda korona virüsü 30 saniyede tedavi eden bir ilaç geliştirildiğini, ilacı kullanan 8 hastanın 30 saniyede iyileştiğine şahit olduğunu söyledi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve yardımcılarıyla da konuştuğunu belirten Hakan Bayrakçı ilacı bulan kişinin bir İslam ülkesinde yaşadığını belirterek "Bu kişinin Türkiye'ye gelişi yoktu hemen kaldırıldı. Önümüzdeki hafta gelecek" diye konuştu.

Bayrakçı, "Ben tanık olduğum için bu kadar emin konuşuyorum. Sayın Bakan'ın ifadesine göre bir kaç ay içerisinde her şeyi çok çabuk hallederiz diyor. Ve ilacı bütün dünyanın hizmetine sunacağız" dedi. Bayrakçı ilacı bulan kişinin ülkesindeki 340 hastayı iyileştirdiğini de ileri sürdü.