Corona virüs haritası, Türkiye'de görülmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Habertürk koronavirüs sayfası, coronavirüs haritası ile hangi ülkelerin coronavirüsüne yakalandığını, ölü sayısı ve iyileşen hasta sayısını takip edebiliyorsunuz. İşte, corona virüs canlı harita

İŞTE CORONA VİRÜS CANLI HARİTASI

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Bilim Kurulu tarafından yapılan toplantının ardından gazetecilerin karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 425 olduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde hareketliliği kısıtlayıcı daha sıkı tedbirler alınması yönünde kararlar aldı" açıklamasında bulundu.

DÜNYADA CORONAVİRÜS VAKA SAYISI SON DURUM

Yeni tip corona virüsün görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları vaka sayısı artıyor.

VAKA SAYISI 1.1 MİLYONA ULAŞTI

Benzer artış vaka sayısında da görüldü. Dünya genelinde son bir günde Kovid-19 enfekte sayısı 84 bin kişi yükseldi ve 1 milyon 99 bine ulaştı.

Dünyayı çaresiz bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında, dün acı bir rekor daha yaşandı. Bir gün içinde salgın nedeniyle 5 bin 871 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 58 bin 900'ü buldu. Enfekte sayısında da bir ilk oldu. 24 saat içinde vaka sayısı 84 bin artarak 1 milyon 99 bine ulaştı.