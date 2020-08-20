PTT şube müdürü M.Ö.Ç.'nin korona virüs testinin pozitif çıkması sonucu PTT şubesi tamamen kapandı. Şube müdürünün virüse katıldığı bir düğünde yakalandığı tespit edildi.

PTT şubesi kapısına "Postanede Covid-19 çıkmıştır, geçici bir süre hizmet verilmeyecektir" yazısı asıldı. Postanenin kaç gün süreyle kapalı kalacağının henüz belli olmadığı belirtildi.