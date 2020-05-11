Koronavirüs cinsel yolla bulaşıyor mu?

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Genel olarak insanda üst solunum, akciğer enfeksiyonu (zatürre) belirtileri gösteren koronavirüs (Covid-19) pandemisi Dünya Sağlık Örgütü’nün mayıs verilerine göre, 215 ülkede 4 milyon insana bulaştı ve 282 binin üzerinde ölüme neden oldu.

VİRÜS ÇOCUK SAHİBİ OLMA ÇAĞINDAKİ KADIN VE ERKEKLERİ DE ETKİLİYOR

Araştırmalarda, koronadan etkilenen vakaların yüzde 58’inin erkek olduğunu bildiren Üroloji ve Erkek Üreme Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, virüsün sadece ileri yaşta olan kişileri değil, çocuk sahibi olma çağındaki kadın ve erkekleri de etkilediğini söyledi. Doç. Dr. Bakırcıoğlu, "Dolayısıyla erkeklerde üreme fonksiyonu veya testis üzerindeki etkileri anlamak için araştırmalar devam ediyor" dedi.

KORONAVİRÜSÜN TESTİSE ETKİ EDEBİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Doç. Dr. Emre Bakırcıoğlu, "Virüsün hücre içine giriş yolunun hücre zarındaki ACE2 adı verilen enzim üzerinden olduğu biliniyor. Bir diğer hücre zarı enzimi olan Serin Proteaz enzimi (TMPRSS2) virüsün hücre içerisine girişinde rol oynar. Her iki enzimin testis dahil olmak üzere erkek genital organlarında bulunduğu bilinmektedir. SARS virüsünün yüzde 78 genetik özelliklerinin yeni SARS-CoV-2 ile benzerlik gösterdiği ve aynı enzimlerle hücre içerisine girdiği bilinmektedir. SARS geçiren erkeklerde testis enfeksiyonu yani testis tutulumu gözlenmiştir. Ancak sadece aşırı bağışıklık cevabın (IgG) testis hücrelerine zarar verdiği, SARS virüsünün testlerde negatif olduğu görülmüştür. Bu nedenle SARS virüsünün ‘kuzeni’ diyebileceğimiz SARS-CoV-2 virüsünün testise etki edebileceği düşünülmektedir" diye konuştu.

38 COVID-19 POZİTİF ERKEĞİN 6'SININ SEMEN ÖRNEKLERİNDE KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ

Nisan ayında Wuhan’da Covid-19 tespit edilen ve hafif veya orta derecede belirtiler gösteren erkeklerden tedavileri sonrasında (1 ay) alınan semen örneklerinde ve Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden erkeklerden alınan testis dokusunda virüs tespit edilemediğini belirten Doç. Dr. Bakırcıoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "7 Mayıs’ta JAMA dergisine 38 Covid-19 pozitif erkek üzerinde yapılmış bir araştırma bildirildi. 23 klinik iyileşme gösteren ve 15 aktif hastalığı olan erkekten alınan semen örneklerinin 6'sının (yüzde 18.4) virüs pozitif olduğu açıklandı. Sonuç olarak testlerde virüs pozitif bazı erkeklerde testis ağrısı şikâyetlerini klinikte görebiliyoruz."

"YENİ ÇALIŞMA VE BİLGİLERE İHTİYAÇ VAR"

Doç. Dr. Bakırcıoğlu, "Yapılan son çalışmada virüs pozitif olan erkeklerin bir kısmında semende de virüsün varlığı gösterilmiş oldu. Ancak hastalığı geçirdikten sonra antikor pozitifliği olan erkeklerde veya hala antikor gelişmemiş olan taşıyıcı olan erkeklerde semende virüs varlığı dışında sperm sayı, hareket gibi fonksiyonlarının ortaya çıkarılması açısından yeni çalışma ve bilgilere ihtiyaç var" diye konuştu.