27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'de koronavirüs mücadelesi kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu üyeleri haberimizde...
BİLİM KURULU NEDİR?
Bilim Kurulu, Vuhan'daki Türk vatandaşlarının getirilmesi, uçuşların yasaklanması, kara sınırlarının kapatılması, referans hastanelerinin belirlenmesi, yurt dışı ziyaretlerin ertelenmesi, yurt dışından gelenler için '14 günlük karantina uygulaması", eğitime ara verilmesi, konaklama tesisleri, restoranlar, yurtlar ve huzurevlerinde tedbirlerin artırılması, açık ve kapalı cezaevlerinde açık gibi görüşlerin ertelenmesi gibi tavsiye kararlarında bulundu.
Bilim Kurulu üyesi akademisyenler, bu süreçte hem küresel tehdit oluşturan Kovid-19'la mücadele yöntemlerinin belirlenmesini hem de bilimsel olmayan bilgi ve öneriler konusunda vatandaşların doğru bilgilendirilmesini sağladı.
KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİ KİMLER?
Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)
Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)
Prof. Dr. Levent Akın (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Epidemiyoloji?
Prof. Dr. Tevfik Özlü (Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu (Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi- Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Recep Öztürk (İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Firdevs Aktaş (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji-Emekli)
Prof. Dr. Serhat Ünal (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Alpay Azap (Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Yeşim Taşova (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Hasan Tezer (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi- Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları)
Doç. Dr. Şebnem Erdinç (Sağlık Bilimleri Üniversitesi-SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Aydın Yılmaz (SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Rahmet Güner (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Canan Ağalar (SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay (Başkent Ünv. Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. Akın Kaya (Ankara Ünv. Tıp Fakültesi-Göğüs Hastalıkları)
Prof. Dr. İlhami Çelik (Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Prof. Dr. Levent Yamanel (SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları)
Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak (YÖK Yürütme Kurulu Üyesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz (İstanbul Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Prof. Dr. Mehmet Doğanay (Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi-Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji)
Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu (Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu)
Doktor Ayla Aydın (Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanı)
Ali Göktepe (Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanı)
Prof. Dr. Selçuk Kılıç (Biyolojik Ürünler Dairesi Başkanı)
Cemil Güneş (Hukuk Müşaviri)
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