Korona vaka sayısı 9 Ağustos verileri henüz açıklanmadı. Güncel veriler akşam saatlerinde kamuoyuyla paylaşılacak. Öte yandan vaka sayıları 25 binin üzerindeki seyrini sürdürüyor. İşte dün açıklanan güncel korona vaka sayıları...

KORONA 9 AĞUSTOS TABLOSU

Korona vaka sayısı 9 Ağustos Pazartesi günü tablosu akşam saatlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Tablo açıklanır açıklanmaz güncel verileri sizlerle paylaşacağız.

8 AĞUSTOS KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 239 bin 637 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 699 kişinin testi pozitif çıktı, 108 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 835 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,30, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 46,52 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 773 bin 741'i birinci doz, 28 milyon 872 bin 863'ü ikinci doz, 5 milyon 546 bin 799'u üçüncü doz olmak üzere 76 milyon 193 bin 403'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 67,02, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 45,91 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 601 bin 929'u birinci doz, 28 milyon 498 bin 869'u ikinci doz, 5 milyon 453 bin 334'ü üçüncü doz olmak üzere 75 milyon 554 bin 132'ye yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.