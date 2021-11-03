Korona vaka ve vefat sayısı 2 Kasım verileri verileri sağlıkçılar başta olmak üzere kamuoyunda tedirginliğe yol açtı. Bir süredir aşağı yönlü hareket gözlemlenen ve 23 binlere kadar gerileyen korona vaka sayıları yeniden 30 bin sınırına ulaştı. Vaka sayısında kaydedilen yükseliş sağlıkçılar başta olmak üzere kamuoyunda tedirginlikle karşılandı. İşte son açıklanan korona vaka ve vefat sayısı tablosu...
KORONA 3 KASIM VAKA SAYILARI AÇIKLANDI MI?
Koronavirüs 3 Kasım Çarşamba günü verileri akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sağlık Bakanlığı'nın "https://covid19.saglik.gov.tr/" sitesi tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.
VAKA SAYILARI 30 BİN SINIRINDA!
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.
TÜRKİYE'DEN SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERLERİ
Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 361 bin 533 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 796 kişinin testi pozitif çıktı, 224 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 29 bin 837 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,38 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 116 milyon 663 bin 497 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş ve üstü nüfusta birinci doz aşı oranımız yüzde 90’a yakın. İkinci doz oranımız yüzde 79 seviyesinde. İkisi arasında 11 puan fark var. Bu farkı kapatmalıyız. Aşının süreci stabil hale getirdiği ve can kayıplarını azalttığından şüphemiz yok. Fakat tek doz, sonuç almak için yetersiz." ifadelerini kullandı.
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