Korona günlerinde evi bale stüdyosu oldu

25 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Genç balerin Lagün Şengelen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında evini dans stüdyosu olarak kullanarak bale disiplinini sürdürüyor.
Şengelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bale serüveninin 3 yaşında İzmir'de başladığını, yurt içi ve yurt dışından birçok eğitmenle çalıştığını ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda da eğitimine devam ettiğini anlattı.
Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde ekim ayından beri Kuğu Gölü, Harem ve Fındıkkıran eserlerinde görev aldığını ifade eden Şengelen, "DOB benim için tamamen yepyeni bir sayfa. Genç yaşta Devlet Opera ve Balesinin bir parçası olmak oldukça heyecan verici." dedi.
Kovid-19 ile mücadele için alınan önlemler kapsamında 20 yaş ve altına sokağa çıkma kısıtlaması gelmesi üzerine günlük rutinini yeniden programladığını belirten Şengelen, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu süreçte formumu korumak için hiç aksatmadan günlük egzersizlerime devam ediyorum. Günlük 40 dakika kardiyodan sonra mutlaka yaklaşık yarım saat esneme hareketleri yapıyorum. Dünyaca ünlü operaların veya dansçıların vermiş olduğu online bale derslerine katılıyorum. Disiplin, mesleğimin devamlılığı açısından oldukça önemli bir faktör. Bu sebeple günlük çalışmalarım en az 3 saat sürüyor."
Şengelen, ailesine de günlük en az yarım saat spor yaptırdığını ifade ederek, "Tüm gün evde olduğumuz için ister istemez hareketsiz kalıyoruz. Ben bu süreci aileme de yardımcı olarak mümkün olan en sağlıklı biçimde atlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.
Bu süreçte çeşitli tiyatro ve operalarının koronavirüs sebebiyle erişime açtığı eserleri izleme imkanı bulduğunu da dile getiren Şengelen, "Koronavirüsten önce haftanın 6 günü oldukça yüksek bir tempoyla çalışıyordum. Şimdi o kadar tempolu olamasam da evde kalarak çalışmalarımı devam ettiriyorum. Hepimiz için alınan sağlık önlemlerine duyarlı olarak bu süreci kısaltabiliriz. İnanıyorum ki zorlu koronavirüs sürecinin sonunda güzel günler bizleri bekliyor olacak." sözlerine yer verdi.
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