İHA

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü çalışanı Ersin K., yüksek ateş şüphesi ile Bilecik Devlet Hastanesi'ne başvuru yaptı. Yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Ersin K. ve temaslı 2 zabıta karantinaya alındı. Şahsın Bilecik'te koronavirüs denetim ekibinde olduğu, ekipte çeşitli kurumlardan 5 kişinin bulunduğu öğrenildi.

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