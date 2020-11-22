ABD'li ilaç firması Pfizer ile BioNTech'in aşısının üçüncü aşama klinik denemelerinin sonuçlarında yüzde 95 oranında koruma sağlandığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Pfizer'in bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerinde Covid-19'a karşı yüzde 95 etkili olduğu bildirildi.

ONAY İÇİN FDA'YA SUNULACAK

Amerikan ilaç firması Pfizer tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 aşı verilerinin FDA'ye birkaç gün içerisinde acil kullanım onayı için sunulacağı bildirildi

Bloomberg HT'de yer alan bilgiye göre Moderna'nın 30 bin kişi üzerinde gerçekleştirdiği aşı çalışmalarının sonuçlarına göre, koronavirüse karşı geliştirilen aşı yüzde 94.5 etkili oldu.

Yapılan analiz çalışmasında plasebo verilen katılımcılardan 90’ının koronavirüse yakalandığı ortaya kondu. En az iki doz aşı verilen deneklerden sadece beşi hastalığa yakalandı.

Aşı aynı zamanda en ciddi koronavirüs enfeksiyonlarını da engelliyor. Moderna'nın ise "Geliştirilen aşı genel olarak güvenli ve iyi tolare edildi, yan etkiler arasında kas ve baş ağırsı ile yorgunluk var." açıklamasında bulundu.

KORONA AŞISI DENEMELERİ BAŞLADI

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor.

18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek.