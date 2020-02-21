DHA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Liman Mahallesi'ndeki daha çok yerleşik yabancıların oturduğu 5 katlı rezidansın giriş katında, bu sabah saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

14 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

DHA'da yer alan habere göre itfaiye görevlileri, yangını söndürmek için çalışma başlatılırken, konut ise tahliye edildi. Sağlık ekibi ise dumandan etkilenen 14 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

YANGIN 1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.