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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç tespit! Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu! | Son dakika haberleri

        Korkunç tespit! Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!

        İstanbul'da bir yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 21 yaşındaki Fatih Aydın'ın cesedi çürümüş halde bulundu. 3 gün önce kötü kokular üzerinde metruk binada bulunan ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan DNA incelenmesinde, tanınmaz hale dönüşen cesedin kayıp Fatih Aydın'a ait olduğu belirlerdi. Aydın'ın nasıl öldüğü ile ilgili çalışma devam ediliyor

        Giriş: 16.04.2025 - 15:38 Güncelleme: 16.04.2025 - 15:38
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        Kayıp gencin 1 yıl sonra cansız bedeni bulundu!
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        İstanbul’da bir yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 21 yaşındaki Fatih Aydın olayında önemli bir gelişme yaşandı.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre anne Rabia Aydın 7 Temmuz 2024 günü polise başvurarak oğlunun kayıp olduğunu belirtti.

        "TARTIŞTI, EVDEN ÇIKTI"

        Anne yaptığı başvuruda, oğlunun akşam saat 23.30 sıralarında aile içi bir sebepten dolayı eşiyle bir tartışma yaşadığını ve bu tartışmadan sonra evden sinirlenerek giden oğlundan hiçbir haber alınamadığını belirtti.

        ARAŞTIRILMAYA BAŞLANDI

        Bu başvuru üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, Aydın’ın herhangi bir otobüs, uçak bilet kaydının olmadığı, hastane veya eczane kaydının da olmadığı belirlendi. Otel kayıtları ve yurt dışına çıkış kayıtlarının da bulunmadığı tespit edildi.

        CİNAYET SORUŞTURMASI

        Aile içi veya dışardan bir cinayete kurban gitme ihtimalini de değerlendiren polis ekipleri Aydın’ın 8 yakını ve komşularının ifadelerini aldı. Talep edilen HTS dökümlerinde herhangi şüpheli bir durum ortaya çıkmadı. Kaybolduğu tarihten itibaren incelenen hesap hareketlerinde de bir hareket olmaması dikkat çekti.

        3 GÜN ÖNCE BİR CESET BULUNDU

        3 gün önce gelen bir ihbar polisi harekete geçirdi. İhbar üzerine Küçükçekmece Fatih Mahallesi’nde metruk bir binaya giden polis, iskelete dönüşmüş bir erkek cesedini buldu. Bunun üzerine olay yerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri gitti. Cesedi bulan görgü tanıkları 4 ay önce de bu binanın önünden geçerken kötü kokular geldiğini ancak bir hayvan ölüsü olabileceğini düşünerek kontrol etmediklerini söyledi. Görgü tanıkları, "Bugün de geçtiğimizde kötü kokular vardı. Çıktık baktık bir iskeletle karşılaştık" dedi.

        KAYIP FATİH AYDIN ÇIKTI

        Olay yerinde yapılan incelemede, cesedin yanında yeşil beyaz çizgili tişört, siyah kemer ve pantolon bulundu. Kıyafetlerinden kayıp Fatih Aydın olabilme ihtimali olduğunu düşünen polis, çalışma başlattı. Adli Tıp Kurumu’na gönderilen ceset üzerinde yapılan DNA karşılaştırmasının sonucu ortaya çıktı. Ortaya çıkan sonuca göre cesedin bir yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Fatih Aydın’a ait olduğu saptandı. Kimliği tespit edilen maktulün nasıl öldüğü Adli Tıp Kurumu tarafından yapılacak incelemenin ardından ortaya çıkacak. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

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