Yaylanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı... Uçuruma yuvarlandı!
Denizli'de, fotoğrafçılık yapan ve arkadaşlarıyla ATV kullanmak için yaylaya çıkan 30 yaşındaki Okan Meydan, uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Meydan'ın, kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde fotoğrafçılık yapan Okan Meydan (30), arkadaşlarıyla ATV kullanmak için Bağbaşı yaylasına çıktı.
UÇURUMA YUVARLANDI
AA'da yer alan habere göre bir süre sonra şehir merkezine dönen arkadaşları, Meydan'ın dönmemesi üzerine onu aramaya başladı. Meydan'ın uçurumdan yuvarlandığını gören arkadaşları, durumu 112'ye bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
İhbarı üzerine bölgeye UMKE, itfaiye, acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri, Meydan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Meydan'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞMIŞ
Meydan'ın kazadan 2 saat önce bulunduğu bölgeyi göstermek için dron ile kendisini ATV üzerinde görüntüleyip sosyal medya hesabında paylaştığı belirlendi.