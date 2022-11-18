Korkunç olay! Kopan kolu kurtarma operasyonu!

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Hamamlı Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk annesi Nagihan F. (46), evlerinin bahçesinde odun kesmek için çalıştırılan motorlu testerenin yanından geçerken, dengesini kaybedip üzerine düştü.

DHA'da yer alan habere göre Nagihan F.'nin sağ kolu dirsek ile el arasından koptu. İhbar üzerine mahalleye sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ambulansla Nagihan F., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı.

Kolu ise içinde buz bulunan poşete konup, otomobille aynı hastaneye götürüldü. Buradaki ilk müdahalenin ardından Nagihan F., buz kabına konulan kolu ile birlikte Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Nagihan F., kolunun yerine dikilmesi için ameliyata alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.