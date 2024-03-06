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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bir taksici daha saldırıya uğradı! İstanbul'da taksiciyi gasp edip bıçakladılar!

        İstanbul'da taksiciyi gasp edip bıçakladılar!

        İstanbul Kadıköy'de, taksicilik yapan 60 yaşındaki Osman Eker, aracına aldığı  kimliği belirsiz 3 kişi tarafından gasp edilerek bıçaklandı. Şah damarından bıçaklanan taksi şoförü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 09:13 Güncelleme: 06.03.2024 - 09:42
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        İstanbul'da taksiciyi gasp edip bıçakladılar!
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        İstanbul'da olay, Kadıköy Kozyatağı Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, taksicilik yapan Osman Eker (60), ışıklarda durduğu sırada aracına zorla kimliği belirsiz üç kişi bindi.

        BIÇAK ÇEKİP TAKSİYİ SÜRMESİNİ İSTEDİLER

        İHA'da yer alan habere göre taksi şoförüne bıçak çekerek aracı sürmesini istedi. Ticari taksi şoförü istenilen yere gitmek istemedi.

        KOVALARKEN ŞAH DAMARINDAN BIÇAKLANDI

        Araca binen üç kişi taksiden para çalarak kaçtı. Taksi şoförü kaçan şüphelileri kovalamaya başladı. Para çalan 3 kişi taksi şoförünü şah damarından bıçaklayarak kaçtı.

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        TAKSİCİ AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralanan Osman Eker isimli taksi şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şah damarından yaralanan ticari taksi şoförünü hastaneye kaldırdı.

        POLİS İNCELEME BAŞLATTI

        Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı duyan esnaf Adem Güneş, "Tartışıyorlardı çocukla taksici, parasını almış çocuklar. Taksici arkalarından koşarken bıçakladılar. Bıçaklanan taksiciden kanlar fışkırdı" dedi.

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        #istanbul
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