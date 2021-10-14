Annesine şiddet uygulayan babasını öldürdü!

Olay, geçtiğimiz salı günü akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, plastik işletmeciliği yapan Ömer Sedat Ç. evde uyuşturucu kullandıktan sonra eşi E.Ç. ile tartışmaya başladı.
DHA'nın haberine göre, tartışmanın büyümesiyle Ömer Sedat Ç., eşine şiddet uygulamaya başladı. O sırada evde bulunan çiftin oğlu B.Ç. sesleri duyunca odaya geldi.
Ömer Sedat Ç.
Babasının, annesine şiddet uyguladığını gören B.Ç. annesini kurtarmaya çalıştı. B.Ç. babası Ömer Sedat Ç.'yi sakinleştirmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine B.Ç. evde bulunan silahla bir el ateş etti. Başına kurşun isabet eden Ömer Sedat Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Üniversite öğrencisi B.Ç., olayda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.
"AYIRMAK İÇİN BİR EL ATEŞ ETTİM"
B.Ç. emniyetteki ifadesinde, babasının annesine şiddet uyguladığını görünce ayırmak istediğini ancak başarısız olduğunu belirterek, "Evde bulunan tabancayla ayırmak için bir el ateş ettim" dediği öğrenildi. Anne E.Ç.'nin ise eşinin evde uyuşturucu kullandığını, kendisine şiddet uyguladığını, oğlunun ise babasını engellemek isterken ateş ettiğini söylediği öğrenildi.
Olayı anlatan Bilal Çetinkaya isimli site sakini, "Polisler vardı geldiğimde savcı falan geldi sabah da adli tıp aracıyla götürdüler. Tanımıyorum kendilerini" şeklinde konuştu. Yan binada oturan bir kişi de, "Tam olarak kimse ne olduğunu bilmiyor. Benim tahminin madde bağımlısı olabilir. Başka türlü bir insan babasını vurabilir mi mümkün mü sima olarak tanıyordum hepsini. Silah sesini duymadık. alt komşusu da duymamış. 6 el silah sıkıldı diye öğrendik" derken, bir başka site sakini ise olayı sonradan duyduklarını belirterek, "Oğlu babasını vurmuş diye duyduk. Çok sakin çok iyi bir aile olduklarını söylediler. Şaşırdık, çok da üzüldük" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!