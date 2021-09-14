Korkunç iddia! Annesini döverek öldürdü

AA

Alınan bilgiye göre, bir apartmanda yalnız yaşayan Ayşe B'den (60) 12 Eylül Pazar gününden beri haber alamayan yakınları, durumu İzmir'de oturan oğlu Murat B'ye bildirdi.

AA'nın haberine göre, Nazilli'ye gelen Murat B, annesini evde üzeri örtüyle kapatılmış ve hareketsiz bulunca durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücudunda darp izleri olan Baytok'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Ayşe B.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Ayşe B'nin ilçede yaşayan ve darp sonucu yaralandığı gerekçesiyle Nazilli Devlet Hastanesine başvuran oğlu Mustafa B'yi (33) gözaltına aldı.