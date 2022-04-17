Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı!

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Trabzon'da evlilik dışı ilişkisinden dünyaya gelecek bebeğini istemeyen genç kadın, internetten aldığı ilaçla bebeğini düşürdü. Genç kadın hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, S.D. isimli kadın, internet üzerinden satın aldığı bir ilacı kullanmasının ardından rahatsızlandı.

KARIN AĞRISI ŞİKÂYETİYLE HASTANEYE BAŞVURDU

İlacı kullandıktan yaklaşık 4 saat sonra karın ağrısı şikâyetiyle Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran S.D., kadın doğum servisinde tedavi altına alındı. Genç kadının yapılan kontrollerinde karnındaki 22 haftalık erkek bebeğin öldüğü belirlendi. Bebeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

ADLİ TIP KURUMU TESPİT ETTİ

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından hazırlanan raporda, kadının ilaç kullandığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu raporu üzerine gözaltına alınan S.D., evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, bebeği de istemediğini söyledi.

'SUÇ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM'

İnternetten düşük yapmasını sağlayacak bir ilaç aldığını ve kullandıktan birkaç saat sonra karın ağrısı şikâyetiyle hastaneye başvurduğunu söyleyen S.D., "Karnımda ölmüş olan bebeği aldılar. Suç olduğunu bilmiyordum. O kadar büyük olduğunu bilseydim kesinlikle yapmazdım" dedi.

HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade eden S.D. hakkında "Gebelik süresi on haftadan fazla olan çocuğunu isteyerek düşürmesi" suçundan 1 yıl hapis istemiyle dava açıldı. S.D. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.