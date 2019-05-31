Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Saraylı Mahallesi 17 Ağustos Mezarlığı'nda kaybolan köpeklerini arayan çocuklar, kavanoz içinde cenin buldu. Cenin, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay, 22.30 sıralarında Gölcük Yunus Emre Mahallesi Saraylı Caddesi üzerinde bulunan 17 Ağustos Deprem Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre, kaybolan köpeklerini aramaya çıkan 3 çocuk, mezarlık içinde gezdikleri sırada bir kavanoz buldu. Kavanozun içindekinden şüphelenen çocuklar çocuklar durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavanoz ve çevresinde inceleme yaptı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrası kavanozun içinde cenin olduğu belirlendi. Ceninin 10-15 haftalık olduğu ve olay yerine yaklaşık bir ay önce bırakılmış olduğu tespit edildi. Mezarlıkta bulunan cenin daha Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri cenini bırakan kişi veya kişileri tespit etmek için inceleme başlattı.