Meslekten ihraç edilen polis, eşini öldürdü!

Gaziantep'te, olay akşam saatlerinde Merveşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski polis memuru Mehmet Yavuz (52), çocuklarının olmadığı bir anda eve girmek istedi.

DHA'da yer alan habere göre Derya Yavuz, site girişinde eve girmesine izin vermediği eşi ile tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede 3 çocuk annesi Derya Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.