Antalya'da, denizde boynunda iki plastik kelepçeyle ölü bulunan kişinin, Belçika asıllı Türk vatandaşı Andre Aime Schoobaert (76) olduğu belirlendi. Salı akşamı bilgisayarda oyun oynarken yurt dışından gelen arama üzerine sinirlenip evden çıktığı saptanan Schoobaert'in, intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tur teknesindekiler, dün saat 17.30 sıralarında Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi ve deniz polisi sevk edildi. Ekipler, kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan, boynunda ise iki plastik kelepçe bulunan kişinin öldüğünü belirledi. Schoobaert'in cansız bedeni, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi.

GELEN TELEFON SONRASI EVDEN ÇIKTI

Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürülen cansız bedenin, Belçika asıllı Türk vatandaşı Andre Aime Schoobaert'e ait olduğu belirlendi. Schoobaert'in eşi poliste verdiği ifadede, kocasının salı günü akşam saatlerinde bilgisayarda oyun oynarken yurt dışından telefonla arandığını, görüşme sonunda sinirlenip kimliğini ve telefonunu almadan evden çıktığını anlattı. Zamanının büyük bölümünü bilgisayarda oyun oynayarak geçirdiği belirtilen Schoobaert'in şüpheli bulunan ölümünün intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. Schoobaert'in, Çağlayan Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.