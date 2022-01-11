Korkunç! Babasıya solunum cihazı götürüyorlardı

Afyonkarahisar'da geçen cuma günü meydana gelen korkunç kazadan dram çıktı. İkiye bölünen otomobilin şoför koltuğundaki kardeşinin ağır yaralandığı korkunç kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kuzpınar'ın, hastanede yoğun bakımda tedavi gören babasına solunum cihazı götürdüğü ortaya çıktı. Hüseyin Kuzpınar'ın acı haberinden iki gün sonra aile, babanın ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı
Afyonkarahisar'da geçen hafta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 37 yaşındaki gencin, yoğun bakımda tedavi gören babasına solunum cihazı götürürken hastane yolunda öldüğü ortaya çıktı.
Korkunç kaza, 7 Ocak Cuma günü Afyonkarahisar-Antalya karayolu üzeri Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Tuncay Kuzpınar (25) idaresindeki 03 AV 044 plakalı Tofaş otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçip, Ali Kıray (74) yönetimindeki 34 CAZ 783 plakalı SUV araca çarptı.
Çarpmanın etkisi ile otomobil ortadan bölünerek ikiye ayrıldı. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte Selma Kıray (66) ve Hüseyin Kuzpınar (37) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile üniversite hastanesine kaldırıldı. Kazada ortadan ikiye bölünen araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Kuzpınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALANDI
Kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kuzpınar ile yaralanan Tuncay Kuzpınar'ın yaklaşık 2 aydan bu yana Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında KOAH hastalığından dolayı yoğun bakımda tedavi gören babaları Yusuf Kuzpınar'a solunum cihazı götürdükleri öğrenildi.
Kazada hayatını kaybeden Hüseyin Kuzpınar, 8 Ocak da memleketi olan Sandıklı ilçesine bağlı Kızık köyünde toprağa verilirken, aynı kazada yaralanan kardeşi Tuncay Kuzpınar'ın ise kaldırıldığı hastanede tedavisi devam ediyor.
İKİ GÜN SONRA BABADAN DA ACI HABER
Kuzpınar ailesi kazanın şokunu atlatamazken, bir ölüm haberi ise olaydan iki gün sonra geldi. Hastanede tedavi gören Yusuf Kuzpınar 9 Ocak da hayatını kaybetti. Baba Kuzpınar’ın da oğlu ile aynı mezarlıkta toprağa verildiği öğrenildi. Yusuf Kuzpınar’ın iki oğlu olduğu ve kazada yaşamını yitiren Hüseyin Kuzpınar’ın bekar olduğu belirtildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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