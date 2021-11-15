Halayda çifte vahşet! O maganda arkadaşları çıktı

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Bayat ilçesine bağlı Tepekutuğun köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy meydanında düzenlenen düğünde halay çekildiği sırada bir kişi, tabanca ile rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, düğüne katılan Emin Alparslan ve Murat Şahin'in başına isabet etti.
DHA'nın haberine göre, kanlar içinde kalan Alparslan ve Şahin yere yığıldı. Düğündekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybeden Emin Alparslan
Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralılar, önce İskilip Devlet Hastanesi'ne ardından da Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Alparslan ve Şahin, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası soruşturma başlatan jandarma ekipleri, ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.
Hayatını kaybeden Murat Şahin
ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU
Şahin ve Alparslan'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından dün akşam saatlerinde köy mezarlığına toprağa verildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının beyanları doğrultusunda silahı ateşleyen kişinin düğünde ölen Şahin ve Alparslan'ın iş arkadaşı Murat Y. olduğu tespit edildi. Olay sonrası araçla köyden uzaklaştığı saptanan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 3 arkadaşın Ankara'dan Çorum'a düğün için geldikleri ortaya çıktı. Ekipler, ayrıca olayın yaşandığı yerde çok sayıda boş kovan da topladı.
'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Eski köy muhtarı Kadir Şahin, hayatını kaybeden Emin Alparslan ve Murat Şahin'in yeğenleri olduğunu belirterek "Olay halay çekildiği sırada yaşandı, çok üzgünüz. Emin Alparslan ve Murat Şahin, Murat Y. ile birlikte Ankara'da kaldırım parke döşeme işiyle uğraşıyorlardı. Düğüne katılmak için buraya geldiler" dedi.
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