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Adapazarı'nda kürtajı kabul etmeyen hamile eski sevgilisini, arkadaşına dövdürmüş

Adapazarı'nda 7 aylık hamile F.A., sokak ortasında kapkaççı sandığı kişinin saldırısına uğradı. Kadının çantasının, içinden bir şey alınmadan çöpe atılmasından ve dövülmesinden şüphelenen polis, eski sevgilisini takibe aldı. Yapılan araştırmada Taner Oktay K.'nin, aynı fabrikada çalışan arkadaşı Ümit Ö.'ye 35 bin TL vererek, kendisinden olan bebeğin düşmesi için eski sevgilisini dövdürdüğü ortaya çıktı. F.A.'nın, daha önce kürtajı kabul etmediği öğrenildi. Gözaltına alınan Taner Oktay K. ve Ümit Ö., adliyeye sevk edildi

11.12.2019 - 14:50 | Güncelleme:
kiralık katil
DHA

Adapazarı'ndaki Dr. Kamil Sokak'ta, 14 gün önce, 7 aylık hamile F.A., kapkaççı zannettiği kişinin saldırısına uğradı. Çantayı kapan kişinin, kadına saldırmaya devam etmesi ve içinden bir şey almadan çöpe atması, polisi şüphelendirdi. Polis, dövülen kadının ve çevredekilerin ifadesine başvurdu. Tanıkların anlattıklarından yola çıkan polis, olayın kapkaç olmadığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü'nce oluşturulan özel ekip, 100 güvenlik kamerası kaydını inceledi.

F.A.'nın eski sevgilisini araştırmaya karar veren polis, Taner Oktay K.'nin çalıştığı fabrikanın kamera kayıtlarını da inceledi. Görüntülere göre, kendisini kapüşonla gizleyen kişinin, kadını döven, Taner Oktay K. ile aynı iş yerinde çalışan Ümit Ö. olduğu, saldırı gününde ve sonrasında aynı kıyafetle işe gittiği belirlendi. Polis, Taner Oktay K. ve Ümit Ö.'yü gözaltına aldı.

KÜRTAJI KABUL ETMEMİŞ

Taner Oktay K., emniyetteki ifadesinde, F.A.'dan ayrıldıktan sonra kendisinden hamile olduğunu öğrendiğini, kürtaj için baskı yaptığını, F.A.'nın kabul etmemesi nedeniyle bu saldırı planını yaptıklarını söyledi. Taner Oktay K.'nin, iş arkadaşı Ümit Ö.'den, gasp edecekmiş gibi yapıp, F.A.'yı dövmesini istediği ve bu sayede bebeği kaybetmesini sağlamayı amaçladığı ortaya çıktı.

BERABER PLANLAMIŞLAR

Ümit Ö. ise ifadesinde Taner Oktay K.'nin, F.A. ile birlikteliklerinden olan bebeği istememesi nedeniyle 35 bin lira karşılığında eski sevgilisini dövmesi için birilerini aradığını duyduğunu ve bu işi beraber planlayarak, gerçekleştirdiklerini itiraf etti.

SALDIRI ANI KAMERADA

Hamile F.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Taner Oktay K. ile Ümit Ö., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. F.A.'nın sokak ortasında Ümit Ö. tarafından dövüldüğü anlar ise güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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