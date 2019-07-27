27 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan Melih Fidan (3) kurtarılamadı.
DHA'nın haberine göre, Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39),dün saat 10.00 sıralarında eşi Fazilet Fidan (37),çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı (3) da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra uykusu geldiği için küçük Melih'i otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri fark eden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük Melih, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Baba Mehmet Fidan'ın ise hastanede tedavisine devam edildiği bildirildi.
Otomobilin motor kısmından başladığı belirlenen yangının çıkış nedeni araştırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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