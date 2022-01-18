Korkularla yüzleşmek

Yapımcılığını Hann Yapım'ın yönetmenliğini ise Gökhan Murat Toktamışoğlu'nun üstlendiği üçleme (İlk Seans NMSM, İkinci seans AEEP, Son seans MTTH) mart ayından itibaren gösterime girecek. 60 dakikalık süresiyle Türkiye'de bir ilke imza atacak filmlerin adları fobilerin baş harflerinden oluşurken her filmde tek başrol oyuncu yer alıyor. Filmin temel çıkış noktası korkuların zihnimizi esir alması ve korkularımızla yüzleşmek zorunda olması. Mart ayında vizyona girecek ve sadece 14 gün sinemaseverlerle buluşacak olan serinin ilk filmi 'İlk seans NMSM', metro istasyonunda fobileriyle uğraşan bir kızın hikâyesini anlatıyor.
İlk Seans NMSM
Niktofobi; karanlıktan korkma / Mizofobi; kirlilikten korkma / Skiofobi; gölgelerden korkma / Musofobi; fareden korkma.
Vizyon Tarihi: 04.03.2022
İkinci Seans: AEEP
Ablutofobi; yıkanmaktan korkma / Eisoptrofobi; aynalardan korkma / Emetofobi; kusmaktan korkma / Pedofobi; çocuklardan korkma.
Vizyon Tarihi: 01.04.2022
Son Seans: MTTH
Monofobi; yalnızlıktan korkma / Tanatofobi; ölümden korkma / Tafefobi; diri diri gömülmekten korkma / Higrofobi; su ve yağmurdan korkma.
Vizyon Tarihi: 06.05.2022
Hann yapım genel müdürü Onur Aşa, "Türkiye'yi özellikle sinemaseverleri çok şaşırtacak bir proje yaptığımızı düşünüyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında gerilim ve korku yapımlarına baktığımızda cinler, periler, paranormal olaylar ve seri katiller diyebiliriz. Biz bunlardan sıyrılıp daha çok insanların kendi hayatlarında karşılaştıkları, kendi yaşantılarını ele almaya çalıştık ve insanların fobileriyle alakalı bir psikolojik gerilim korku türünde Türkiye'de daha önce denenmemiş bir proje yaptık" dedi.
Yönetmen Gökhan Murat Toktamışoğlu ise üçleme hakkında şunları söyledi; "Seyircimizi bugüne kadar denenmemiş farklı bir tür bekliyor. Fobilerin insan aklını nasıl esir aldığını ve bir insana neler yaptırabileceğini izleyeceğiz. Proje fikri Hann Yapım genel müdürü Onur Aşa'ya ait. Aklında fobilere dayalı bir film serisi yapmak varmış. Ana proje noktalarını benimle paylaştıktan sonra her bir filmde işleyeceğimiz 4er adet fobi belirledik ve bu fobilere yönelik 60ar dakikalık senaryo yazdım. Farklı çarpıcı bir tür seyircilerini bekliyor."
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