Korku, gerilim ve dram bir arada! Oscar'lı yıldız Anthony Hopkins'in mutlaka izlemeniz gereken IMDb puanı yüksek 10 filmi!

10. THE REMAINS OF THE DAY – 1993

IMDb: 8.0

James Ivory’nin yönettiği bu filmde Hopkins, katı kurallar çerçevesinde yaşayan bir İngiliz kahyanın iç dünyasına odaklanıyor. Duygusal derinliği ve Hopkins’in kusursuz oyunculuğu, filmi klasikler arasına sokuyor.