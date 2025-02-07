Korku, gerilim ve dram bir arada! Oscar'lı yıldız Anthony Hopkins'in mutlaka izlemeniz gereken IMDb puanı yüksek 10 filmi!

1. KUZULARIN SESSİZLİĞİ (THE SILENCE OF THE LAMBS) – 1991

IMDb: 8.6

Anthony Hopkins'in sinema tarihine kazandırdığı en ikonik karakterlerden biri olan Dr. Hannibal Lecter, "Kuzuların Sessizliği" filminde izleyicileri derinden etkilemeyi başardı. Jodie Foster’ın canlandırdığı FBI ajanı Clarice Starling’in, bir seri katili yakalamak için Lecter ile yaptığı psikolojik savaş, sinema tarihinin en unutulmaz sahnelerine ev sahipliği yapıyor. Film, En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın Oyuncu da dahil olmak üzere 5 Oscar kazandı.

Fotoğraf kaynak: IMDb