KORKMAZ KARACA KİMDİR?

İş İnsanı ve Profesyonel Yönetici

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi

Ak Parti MKYK Üyesi

Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Baba tarafından Ardahanlı; anne tarafından ise Rumeli Mübadili bir aileye mensuptur. İlköğrenimini Maltepe'de Feyzullah Efendi İlkokulu'nda, orta ve lise öğrenimini ise Marmara Koleji'nde tamamladı.

Üniversite eğitimine Uludağ Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında başlayan Karaca yüksek tahsilini yurt dışında iş idaresi eğitimi ile tamamladı. Lise yıllarından itibaren aktif olarak iş hayatına atılan Korkmaz Karaca birçok özel sektör kuruluşunda üst düzey yönetici olarak görev yaptı.

Gübre, hurda ve doğalgaz sektöründe uluslararası bir firma olarak faaliyet gösteren “Indagro Group”’un Türkiye Temsilciliğini yaptı.