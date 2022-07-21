Körfez'in iki yakası bir araya geliyor

Körfez'in iki yakası bir araya gelecek! Gölcük Belediyesi, Derince Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün iş birliği ile Kocaeli'de bir ilk yaşanacak.
Değirmendere Çınarlık Meydanı Sahili'nde 24 Temmuz Pazar günü saat 09:30'da başlayacak yarışma, Körfez'in bir ucundan bir ucuna olan 2.622 metre uzunluğundaki mesafenin yüzülerek geçilmesiyle Derince Sahili'nde tamamlanacak.
Gölcük ve Derince arasında düzenlenecek Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda sporcular, İzmit Körfezi’nin iki yakasını kulaçları ile bir araya getirecek. Değirmendere sahilinde 09.30’da başlayacak yarışmaya katılan sporcular iki saatlik süre içerisinde Derince sahiline ulaşmaya çalışacak. Belirtilen sürede Körfez’in karşı yakasına ulaşamayan sporcular, tekneler ile denizden çıkartılacak.
CANKURTARANLAR YARIŞ BOYUNCA GÖREV BAŞINDA OLACAK
Ulusal Açık Su Yüzme Yarışları’nda tüm koordinasyondan sorumlu olan Gölcük Belediyesi ve Derince Belediyesi, görevlendirecekleri cankurtaranlar ile sporcuların can güvenlikleri için görev yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık Ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ise Değirmendere ve Derince’deki başlangıç ve bitiş noktalarında 2 adet ambulans ve ekibi görevlendirilecek.
SPORCULAR TEMİZ BİR PARKURDA KULAÇ ATACAK
Yine yarışlar sırasında Büyükşehir Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı deniz temizliği teknesi ile parkur alanında deniz temizliği yapılacak. Yarışlara karılacak antrenör ve misafirlerin ulaşımları da yine Büyükşehir tarafından tahsis edilecek vapur ile sağlanacak.
SON BAŞVURU YARIN!
Yarışma için son başvuru tarihi ise 22 Temmuz Cuma saat 12:00’ye kadar yapılabilecek. Yapılan açıklamada yarışmaya katılmak isteyenlerin ilgili telefon numarasını arayarak bilgi alabileceği, hava muhalefeti gibi nedenlerin ortaya çıkması durumunda ise yarışın Değirmendere sahilinde yapılacağı belirtildi.
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