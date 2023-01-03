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Körebe oyunu çok basittir. Amaç, gözleri bağlı çocukların geri kalan duyularından en iyi şekilde yararlanmasını ve diğerlerini yakalamasını sağlamaktır. Körebe oyunu için gerekli malzemeler sadece bir göz bandı, geniş bir alan ve çok fazla enerji ihtiyacıdır.

Körebe Nasıl Oynanır?

Körebe oyunu kaç kişi ile oynanır diye merak ediyorsanız oyunu başlatmak için en az 4 katılımcı olmalıdır, aksi takdirde zamanla sıkıcı hale gelecektir. Aralarından bir kişi ebe olarak seçilir ve gözleri bir mendille ya da eşarpla bağlanır. Sonrasında ise belirli bir alan dahilinde diğer oyuncuları bulmaya çalışacaktır. Zaman sınırı olmayan bir oyundur. Yakalanacak kimse kalmadığında veya diğerlerini yakalaması gereken kişi pes ettiğinde sona erer. Ne kadar çok oyuncu varsa, eğlence ve zorluk da o kadar artacaktır. Yer olduğu sürece oynamak isteyen herkes bunu sorunsuz bir şekilde yapabilir. Körebe oyunu, küçük bir doğum günü kutlamasını ya da teneffüsleri canlandırmanın mükemmel bir yoludur. Geleneksel çocuk oyunları küçükler için bazen çok daha ilgi çekici ve eğlenceli bir hale gelebilir. Oyun sırasında yapılması gerekenler aşağıdaki gibidir.

Bir yetişkin, biraz başının dönmesi için ebe olan çocuğu çevirir.

Çocukların geri kalanı ise şarkı söylemeye başlar.

Şarkının sonunda çocuk, diğer oyuncuları yakalamaya çalışır.

Katılımcılar yakalanmamaya çalışmak için (ihtiyatlı bir mesafede) koşmalıdır.

Bütün arkadaşlarını yakalamayı başaran ya da yakalanmaktan kurtulan çocuk kazanır.

Körebe Oyununun Kuralları Nelerdir?

Eğer çocuklarınızla ev içerisinde körebe oynuyorsanız oyuna engel olabilecek veya gözleri bağlanan çocuğun düşmesine neden olabilecek mobilyaların yerini değiştirmenizi öneririz. Oyunda ise öncelikle kimin göz bandı takacağını, yani körebe rolünü kimin oynayacağını seçmelisiniz. Seçildikten sonra hiçbir şey görmemesi için gözlerini bağlamanız gerekir. Eğer mendil türevi bir bez mevcut değilse tişört veya sweatshirt gibi herhangi bir giysi de kullanılabilir. Katılımcılar ilk kimin başlayacağını belirlemek için kura çekmelidir. Çocukların geri kalanı el ele tutuşarak körebenin etrafında bir daire şeklinde durur. Körebe arama yapmaya başlamadan önce kendi etrafında üç kez dönmelidir, böylece nerede olduğunu bilmez.

Şarkı bittiğinde gözleri bağlı olan çocuğun diğerlerini bulması gerekecektir. Oyunu eğlenceli hale getiren detay ise hafif başı dönen körebenin diğer çocuklardan uzaklaşması ve bu nedenle takım arkadaşlarını yakalamak için duyularının dinlemesi gerektiğidir. Körebenin görevi, hareket eden çocuklardan birini yakalamaktır. Birini yakaladığında dokunarak onun kim olduğunu tahmin etmesi gerekir. Eğer doğru bilirse bu sefer ebe o olur. Körebe oyunu için uygulayabileceğiniz ipuçları ise şu şekildedir:

Açık havada açık bir alanda oynayın.

Gözleriniz bağlı değilse kazak gibi bir giysi de gözlerinizi kapatacaktır.

Körebenin kim olacağına karar vermek için ilk başta taş, kağıt, makas gibi küçük bir oyun oynanabilir.

Körebe Oyununun Hikâyesi

Bu geleneksel oyun 2000 yıldan daha eskidir. Hatta geçmişte Antik Yunanistan'da bile oynanmaktaydı ve daha sonrasında da Roma İmparatorluğu'ndaki çocuklar tarafından benimsendi. Böylece körebeyi Avrupa'ya yayan da onlar oldu. Orta Çağ'da yetişkinler bu oyunu o kadar çok seviyordu ki aristokratlar arasında eğlenceli bir parti oyunu olarak görülüyordu. Körebe o kadar popülerdir ki meşhur ressam Francisco de Goya bile bir tablosunda bu oyuna yer vermişti.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner