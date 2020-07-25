Milyonlarca insanın yaşamını tehdit eden koronavirüs salgını nedeniyle aylar sonra Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava konserleri şarkıcı Koray Avcı ile sezona giriş yaptı. Önceki akşam İstanbul'da sahne alan Avcı'yı 5 bin kişilik kapasitesi olan konser alanında gerekli tedbirler alınarak 2 bin kişi izledi.
Sahne öncesi muhabirler ile ayaküstü sohbet eden Avcı, "Pandemi sonrası ilk konserimiz... Aylar sonra en önemli sahnedeyim. Bir dolu bir boş düzen var içeride. Maske zorunlu ve kimse kimseye temas etmiyor. Tedbirlerimizi aldık. İBB ve Bayhan Prodüksiyon çok özendi. Şarkı söylemem gerekiyordu. Bana hiç iyi gelmiyor insanlarla buluşamamak" dedi.
Şarkıcıyı izlemeye gelen ünlü isimler arasında Simge Sağın da vardı. Arkadaşını yalnız bırakmayan Sağın , "Ben de 5 Ağustos gecesi burada olacağım" şeklinde konuştu.
Yeni sevgilisiyle ilgili sorulan sorulara da yanıt veren Sağın, "İlişkimiz güzel gidiyor. İyi biri. Sonunda güzel bir şey oldu. Ben de mutluyum. Çok yeni biri. İnşallah çok uzun bir yolculuk yaparız. Sektörden sayılır. Kendisi 5 Ağustos günü yanımda olacak" dedi.
Konserde yiyecek ve içecek yasaklandı. Sanatçıyı izlemeye gelen seyircilerin alan girişinde ateş ölçümü yapıldı. Maskelerini takmayan seyirciler uyarıldı. Konser alanındaki seri koltukların arası İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından boş bırakıldı.
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