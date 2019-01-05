Koray Avcı, ''Benim bir tarzım yok. Ne popçuyum, ne türkücü, ne rockçı.... Benimkisi aile içinde çalınıp söylenen kulağa hoş gelen müzik. Verdiğiniz paranın cebinizden çıkıp ruhunuza iyi gelmesini sağlıyoruz hepsi bu.'' sözleri ile başladığı konserinde yorumladığı şarkılarla dinleyicilerden tam not aldı.

Avcı, kendisinden istekte bulunan hayranlarına ise samimi bir itirafta bulundu. ''Eskiden beri istek yazan kağıt peçeteleri biriktiririm. Ama annemin fuzuli gördüğü şeyleri atma gibi bir huyu var. Lafı uzatmayayım kıssadan hisse annem anılarımı çöpe attı. Yeniden biriktireceğim inşallah. Bu yüzden bol bol istek yapabilirsiniz.'' diyerek müzikseverleri tebessüm ettirdi.

Başarılı sanatçı, iki saat süren konserinde Ankara'yı müzik ve eğlenceye doyurdu.