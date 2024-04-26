Köprüden geçerken dereye düşüp kayboldu
Hakkari'de 60 yaşındaki İbrahim Keskin köprüden geçerken dereye düşüp kayboldu. Keskin için arama çalışması başlatıldı.
Hakkari'de köprüden geçerken dereye düşen kişi için arama çalışması başlatıldı.
Olay, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Karşıyaka ile Gazi mahalleleri arasında bulunan Pirudan mevkisinde meydana geldi.
20 METREDEN DEREYE DÜŞTÜ
Köprüyü kullanarak Gazi Mahallesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne gitmek isteyen Keskin, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden Katramas Deresi'ne düştü.
BÖLGEYE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Bahar ayları ile birlikte debisi yükselen Katramas Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.