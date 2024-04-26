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        Haberler Gündem Güncel Köprüden geçerken dereye düşüp kayboldu

        Köprüden geçerken dereye düşüp kayboldu

        Hakkari'de 60 yaşındaki İbrahim Keskin köprüden geçerken dereye düşüp kayboldu. Keskin için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 13:12 Güncelleme: 26.04.2024 - 13:13
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        Köprüden geçerken dereye düşüp kayboldu
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        Hakkari'de köprüden geçerken dereye düşen kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Olay, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Karşıyaka ile Gazi mahalleleri arasında bulunan Pirudan mevkisinde meydana geldi.

        20 METREDEN DEREYE DÜŞTÜ

        Köprüyü kullanarak Gazi Mahallesi'nden Karşıyaka Mahallesi'ne gitmek isteyen Keskin, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 20 metreden Katramas Deresi'ne düştü.

        BÖLGEYE ARAMA KURTARMA EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Bahar ayları ile birlikte debisi yükselen Katramas Deresi'nde başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

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        #Hakkari
        #boğulma
        #Kaza
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