Eski Belediye Başkanı Murat Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak

59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kuşadası’nda sona eren 5. etabını izleyen Aydın, bol bol fotoğraf çekti.

40 yılı aşkın süredir fotoğrafa ilgisi olduğunu söyleyen Aydın, bisiklete olan tutkusunun ise daha eski olduğunu anlattı. 1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde doğan Aydın, 1973 yılında babasının kendisine aldığı bisiklet ile bu tutkusunun başladığını söyledi. "Köyün yolları da düzgün değildi, vitessiz bisikletimle o yollarda sürdüm. Daha sonra İstanbul'dan Karadeniz'e sürmeyi de hayal ettim" diyen Aydın belediye başkanlığı yaptığı dönemde de aktif olarak bisiklet kullandığını, belediye personelini de bisiklete teşvik ettiğini söyledi.

Beykoz'da AK Parti’den ikinci dönem için aday olduğu seçimi kaybeden Aydın, seçimi az farkla kaybettiklerini belirterek "Milletin takdiri" dedi. Aydın, bundan sonra ne yapacağı ile ilgili sorumuza karşılık olarak da fotoğraf makinesini gösterdi.

TURDA MÜCADELE EDEN 4 TÜRK TAKIMINDAN BİRİ

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden 4 Türk takımından biri olan Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nün kurucusu olan Aydın, takımın kuruluş sürecini de şöyle anlattı:

"Zeytinburnu Belediye Başkanlığını yürütürken buz hokeyi ile ilgilendim. Sokakta sorunları olan gençlerden bir takım kurduk. Buz hokeyi seven gençleri bir araya getirdik. Hocalarını da bularak Türkiye’nin başa baş mücadele eden takımları haline geldiler. Bisiklette de benzer modeli önceledik. Milli gelirin düşük olduğu ülkelerden başarılı sporcuları getirdik. Bir bilgi aktarımı gerekiyordu, bunu sağladık. Bir kadın eli değsin diye de takımın başına Pelin Bayram'ı getirdik."