Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Eski Belediye Başkanı Murat Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak - Güncel haberler

        Eski Belediye Başkanı Murat Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak

        1999'dan 2019'a kadar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı yaptıktan sonra 2019'da Beykoz Belediye Başkanı seçilen Murat Aydın, 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kaybettikten sonra hobilerine daha fazla vakit ayırmaya karar verdi

        Giriş: 26.04.2024 - 09:33 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eski Belediye Başkanı Aydın fotoğraf tutkusuna daha çok vakit ayıracak
        ABONE OL
        ABONE OL

        59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Kuşadası’nda sona eren 5. etabını izleyen Aydın, bol bol fotoğraf çekti.

        "HAYALİM İSTANBUL'DAN KARADENİZ'E SÜRMEKTİ"

        40 yılı aşkın süredir fotoğrafa ilgisi olduğunu söyleyen Aydın, bisiklete olan tutkusunun ise daha eski olduğunu anlattı. 1960 yılında Giresun'un Piraziz ilçesine bağlı Bozat köyünde doğan Aydın, 1973 yılında babasının kendisine aldığı bisiklet ile bu tutkusunun başladığını söyledi. "Köyün yolları da düzgün değildi, vitessiz bisikletimle o yollarda sürdüm. Daha sonra İstanbul'dan Karadeniz'e sürmeyi de hayal ettim" diyen Aydın belediye başkanlığı yaptığı dönemde de aktif olarak bisiklet kullandığını, belediye personelini de bisiklete teşvik ettiğini söyledi.

        REKLAM
        Beykoz'da AK Parti’den ikinci dönem için aday olduğu seçimi kaybeden Aydın, seçimi az farkla kaybettiklerini belirterek &quot;Milletin takdiri&quot; dedi. Aydın, bundan sonra ne yapacağı ile ilgili sorumuza karşılık olarak da fotoğraf makinesini gösterdi.
        Beykoz'da AK Parti’den ikinci dönem için aday olduğu seçimi kaybeden Aydın, seçimi az farkla kaybettiklerini belirterek &quot;Milletin takdiri&quot; dedi. Aydın, bundan sonra ne yapacağı ile ilgili sorumuza karşılık olarak da fotoğraf makinesini gösterdi.

        TURDA MÜCADELE EDEN 4 TÜRK TAKIMINDAN BİRİ

        Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele eden 4 Türk takımından biri olan Beykoz Belediyesi Spor Kulübü'nün kurucusu olan Aydın, takımın kuruluş sürecini de şöyle anlattı:

        "Zeytinburnu Belediye Başkanlığını yürütürken buz hokeyi ile ilgilendim. Sokakta sorunları olan gençlerden bir takım kurduk. Buz hokeyi seven gençleri bir araya getirdik. Hocalarını da bularak Türkiye’nin başa baş mücadele eden takımları haline geldiler. Bisiklette de benzer modeli önceledik. Milli gelirin düşük olduğu ülkelerden başarılı sporcuları getirdik. Bir bilgi aktarımı gerekiyordu, bunu sağladık. Bir kadın eli değsin diye de takımın başına Pelin Bayram'ı getirdik."

        REKLAM

        "İNSANLARIN İŞE BİSİKLETLE GİTMELERİNİ İSTİYORUZ"

        Sportif başarıdan çok bisikletle ilgili bir farkındalık hedeflediklerini kaydeden Aydın, "İnsanların işe bisikletle gitmesini istiyoruz. Hız sınırının 60-70 kilometre olduğu yollar, bisiklet ile paylaşımlı yollar olmalı. Bisiklet kullanımı ile toplumun sağlığı da artacak. Aktif nüfusun yüzde 25'inin bisiklet kullanması demek birkaç 100 milyar tasarruf da demek" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
        #MURAT AYDIN
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir
        Habertürk Anasayfa