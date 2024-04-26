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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Süper Lig'de derbi zamanı: İşte yaşanan son gelişmeler! - Fenerbahçe Haberleri

        Süper Lig'de derbi zamanı: İşte yaşanan son gelişmeler!

        Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe yarın evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de hedef mutlak galibiyet. Serdar Topraktepe yönetiminde 6. maçını oynayacak siyah-beyazlılar ise derbi galibiyeti alarak kötü geçirdiği sezonda moral almak istiyor. İşte dev derbi öncesi iki takımda yaşanan gelişmeler...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 26.04.2024 - 11:59
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        • 1

          Fenerbahçe, yarın Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki derbi müsabakasında sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        • 3

          Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

        • 4

          FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK VAR

          Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

          Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

        • 5

          SINIRDA 7 İSİM

          Fenerbahçe'de derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

          Sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

        • 6

          BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

          Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu, Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

          Sarı kart cezalısı Jonas Svensson'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, müsabakada görev yapamayacak.

        • 7

          SEMİH VE ONUR DÖNÜYOR

          Beşiktaş'ta tedavileri ve adaptasyon süreçleri tamamlanan Semih Kılıçsoy ile Onur Bulut, derbide sahada olabilecek.

          Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile oynanan maçın ardından Semih'in sakatlandığını duyurmuştu. 18 yaşındaki futbolcu, son 2 müsabakada kadroda yer alamamıştı.

        • 8

          Antrenmanda sakatlanan Onur Bulut ise son 4 karşılaşmada kadroya alınmamıştı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe karşısında 2 oyuncuya da ilk 11'de görev vermesi bekleniyor.

        • 9

          3 İSİM SINIRDA

          Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz derbi öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki karşılaşmada kart görmeleri durumunda ligin 35. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.

        • 10

          BU SEZON 3 DERBİDEN DE MAĞLUP AYRILDI

          Beşiktaş, taraftarlarına hayal kırıklığı yaşattığı bu sezon derbilerden de puan çıkaramadı.

        • 11

          Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a 2-1 ve 1-0'lık skorlarla yenilirken, Fenerbahçe'ye ise 3-1 mağlup oldu.

        • 12

          SERDAR TOPRAKTEPE'NİN 6. MAÇI

          Beşiktaş, Fenerbahçe derbisiyle Serdar Topraktepe yönetiminde 6. maçını oynayacak.

        • 13

          Siyah-beyazlı takım, bu sezon teknik sorumlu Topraktepe ile Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda 5 müsabakaya çıktı. Bu karşılaşmaların 3'ünü kazanan Beşiktaş, 1'inde berabere kaldı, 1'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.

        • 14
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