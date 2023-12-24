15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde scooter tehlikeli yolculuk kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde scooterla ilerleyen sürücü cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA'nın haberine göre yasağa aldırış etmeden köprüye giren sürücünün hiçbir güvenlik ekipmanı kullanmaması dikkat çekti.

Olay akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü´nde meydana geldi. Bir sürücü yasak olmasına rağmen scooterla köprüde ilerledi.

Güvenlik ekipmanı kullanmadığı görülen scooter sürücüsü, hem kendi hayatını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.