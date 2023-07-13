Köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu? İşte 2023 KDV artışı sonrası KGM köprü ve otoyol ücretleri...
Cumhurbaşkanı Kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanan KDV artışı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yansıtılmaya başlandı. Söz konusu durum nedeniyle araç sürücüleri; köprü ve otoyol geçiş ücretleri ne kadar sorularının cevaplarını aramaya başladı. İşte, 2023 KGM köprü ve otoyol ücretleri...
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2023 KDV artışı ile birlikte köprü ve otoyollarda da birtakım artışlara gidildi. Söz konusu duruma ilişkin gerek şehir içi gerek şehirler arası köprü ve otoyolların güncel fiyatları belli oldu. İşte, binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren yeni ücretlere dair bilgiler...
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KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8 lira 25 kuruştan, 8 lira 50 kuruşa çıktı.
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Hafif ticari araçlar için 10 lira 75 kuruştan 11 liraya, motosikletler için 3 lira 25 kuruştan 3 lira 50 kuruşa yükseldi.
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Zam sonrası özel şirketler tarafından işletilen yol ve köprülerin fiyatları ise şöyle oldu:
Osmangazi Köprüsü 190 lira
Çanakkale Köprüsü 205 lira
Ankara- Niğde Otoyolu 140 lira
Malkara-Çanakkale Otoyolu 280 lira