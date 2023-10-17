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        Haberler Gündem Eğitim Kopernikyum Nedir, Nerelerde Kullanılır? Kopernikyum Kullanım Alanları, Özellikleri, Periyodik Tablodaki Simgesi ve Yeri

        Kopernikyum nedir, nerelerde kullanılır? Kopernikyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

        Adını Güneş merkezli evren modelinin sahibi Kopernik'ten alan element, 1996 yılında GSI Helmholtz Ağır İyon Araştırma Merkezinden Sigurd Hofmann ve çalışma arkadaşları tarafından keşfedilmiştir. Kopernikyum nedir, nerelerde kullanılır? Kopernikyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri nedir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 17:24 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:24
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        Kopernikyum nedir, nerelerde kullanılır?
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        Cıvayla türdeş olduğu varsayılan elementin keşfedilmesi ve periyodik tabloya alınması 14 yıllık bir süreci de beraberinde getirmektedir. Alman bilim adamları tarafından keşfedilen kopernikyum, en ağır element olarak bilinmektedir. Son derece radyoaktif bir metaldir. Kopernikyum nedir? Nerelerde kullanılır? Kopernikyum simgesi, sembolü ve periyodik tablodaki yeri nedir? Kullanım alanları ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Kopernikyum Nedir?

        Süper ağır yani transaktinit elementlerinden biri olan kopernikyumun görünüşü tam olarak bilinmemesine karşılık metalik gümüşi beyaz veya gri renkte olması beklenmektedir. Oda sıcaklığında katı, çok yoğun bir element olması varsayılıyor. Aşırı sıcak ve basınçta son derece uçucu bir gaz olacağı öngörülüyor. Bu değerlendirmelere göre de ve cıva ile benzer özellikler taşıdığına inanılmaktadır. Kimyasal özelliklerinin çinko, cıva ve kadmiyum gibi elementlerle benzerlik taşıması beklenmektedir. Cıva ile daha yakın özellikler içerdiği; radon ile de benzerlikleri bulunabileceği varsayılıyor.

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        Kopernikyum Nerelerde Kullanılır?

        Yaygın bir uygulama alanına sahip değildir; çok kararsız ve kısa ömürlüdür. Sadece deneysel kimyada ve temel bilimsel araştırmalarda kullanılmaktadır. Radyoaktif yapıya sahiptir. Şu ana kadar yalnızda 75 kopernikyum atomu üretilmiştir.

        Kopernikyum Simgesi

        Element “Cn” simgesiyle ifade edilmektedir. Laboratuvar ortamında kurşun ve çinko atomlarının füzyonu ile elde edilen elementin 7 farklı izotopu bulunmaktadır. Bu izotopların hepsi kararsız bir yapıya sahip olup radyoaktiftir. 29 saniye yarılanma ömrü olan Cn-285 izotopu aynı zamanda en kararlı izotopudur. Bu izotop, alfa çürümesi ile Darmstadtiyum-281 izotopuna dönüşmektedir.

        Kopernikyum Sembolü

        Element periyodik tabloda “Cn” sembolüyle temsil edilmektedir. Kimyasal tepkimelere girmeye karşı isteksiz olduğu, bir metalden daha çok bir soy gaz gibi davrandığı düşünülmektedir.

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        Kopernikyum Periyodik Tablodaki Yeri

        Periyodik tablonun 7. periyodunun 12. grubunda yer alan elementin atom numarası 112'dir. Canlılar üzerinde bilinen bir biyolojik rolü bulunmuyor. Radyoaktivitesi sebebiyle toksik olabileceği değerlendirilmektedir.

        Kopernikyum Kullanım Alanları

        Günümüzde sadece araştırma amaçlı üretilmektedir. Bunun dışında herhangi bir kullanımı ya da uygulaması bulunmamaktadır.

        Kopernikyum Özellikleri

        • İzotoplarının yarılanma ömrü son derece kısa olan sentetik bir radyoaktif elementtir.
        • Erime ve kaynama noktası, yoğunluğu henüz bilinmemektedir.
        • Kopernikyumun oda sıcaklığında gaz olduğu tahmin edilmektedir; Eğer bunun doğru olduğu ortaya çıkarsa, o zaman kopernikyum periyodik tabloda aynı anda hem gaz hem de metal olan ilk element olacaktır.
        • Kopernikyumun yarı iletken olması beklenmektedir.
        • Kopernikyum çok dengesiz olduğu için, oluşan herhangi bir miktar diğer elementlere hızlıca ayrışır. Bu yüzden insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri incelenmemiştir ancak radyoaktivitesi sebebiyle toksik olabileceği öngörülmektedir.
        • En uzun ömürlü kopernikyum izotopunun yarı ömrü 28 saniyedir.
        • Kopernikyum, hidrojenden 277 kat daha fazla ağırdır. Bu sebeple bugüne kadar keşfedilmiş elementler arasında en ağır element olması öngörülmektedir.
        • Kopernikyum, kısa sürede bozunduğu için henüz gözlemlenebilir miktarda sentezlenememiştir. Bu nedenle laboratuvar uygulamaları dışında herhangi bir uygulaması ve kullanımı bulunmamaktadır.
        • Altınla reaksiyona girdiğinde bu elementin son derece uçucu bir metal olduğu ortaya çıkmıştır.
        • Kopernikyum bileşiklerinin sulu çözeltide +4 ve +2 oksidasyon durumlarını oluşturacağı tahmin edilmektedir.
        • Kopernikyum, grup-12 elementlerinin en ağır üyesi olmasına uygun olarak adsorpsiyon özelliklerine sahiptir
        • Kopernikyum; röntgenyum, bohriyum, darmstadtiyum, hassiyum ve meitneryium ile aynı zamanda keşfedilmiş bir elementtir.
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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