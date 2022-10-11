Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftasında, G ve H gruplarında birer maç yapıldı.

Manchester City forması giyen Riyad Mahrez'in 25. dakikada penaltı atışından yararlanamadığı maçta, takım arkadaşı Sergi Gomez 30. dakikada kırmızı kart gördü. İki takımın skoru lehine çeviremediği mücadele 0-0 sona erdi. Pep Guardiola'nın öğrencileri, bu sezon ilk kez bir karşılaşmada gol atamadı.