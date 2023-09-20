Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama
Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı taraftarları kızdıran Grabara, dev mücadele öncesi tepki çekti
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Kopenhag'ın file bekçisi Kamil Grabara dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Polonyalı eldivenin atmosfer ve taraftar sorularına verdiği yanıt, sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti.
"İLK KEZ BÖYLE BİR ATMOSFERDE OYNAMAYACAĞIZ"
Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir atmosferde maç oynamaları hakkında gelen soruya, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" yanıtını verdi.
"FENERBAHÇE TARAFTARININ DAHA İYİ OLDUĞUNU DUYDUM"
Basın mensuplarının Galatasaray taraftarı özelinde verdiği soruyu da yanıtlayan Grabara, "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" sözlerini kullandı ve dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki kaleci, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya ise "Polonyalı bir arkadaşımdan" şeklinde yanıtladı.