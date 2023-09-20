Kopenhag kalecisi Kamil Grabara'dan Galatasaray taraftarını kızdıran açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Kopenhag'ın file bekçisi Kamil Grabara dev maç öncesinde açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki Polonyalı eldivenin atmosfer ve taraftar sorularına verdiği yanıt, sarı-kırmızılı camianın tepkisini çekti.

"İLK KEZ BÖYLE BİR ATMOSFERDE OYNAMAYACAĞIZ"

Şampiyonlar Ligi'nde böyle bir atmosferde maç oynamaları hakkında gelen soruya, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum" yanıtını verdi.