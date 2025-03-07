Kopenhag - Chelsea: 1-2 (MAÇ SONUCU)
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda ilk maçlar tamamlanırken, turnuvanın favorilerinden Chelsea, deplasmanda Kopenhag'ı 2-1 mağlup edip çeyrek final için avantaj yakaladı.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunda ilk maçlar tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun son 16 turunda, TSİ 20.45 ve TSİ 23.00'te başlayan 8 karşılaşma sona erdi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Real Betis (İspanya)-Vitoria (Portekiz): 2-2
Panathinaikos (Yunanistan)-Fiorentina (İtalya): 3-2
Molde (Norveç)-Legia Varşova (Polonya): 3-2
Kopenhag (Danimarka)-Chelsea (İngiltere): 1-2
Pafos FC (Güney Kıbrıs)-Djurgarden (İsveç): 1-0
Borac Banja Luka (Bosna Hersek)-Rapid Wien (Avusturya): 1-1
Celje (Slovenya)-Lugano (İsviçre): 1-0
Jagiellonia (Polonya)-Cercle Brugge (Belçika): 3-0
Maçların rövanşları, 13 Mart Perşembe günü oynanacak.