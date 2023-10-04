Kopenhag: 1 - Bayern Münih: 2 MAÇ SONUCU
Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih, Kopenhag'ı geriye düşmesine rağmen 2-1 mağlup etti
Giriş: 04.10.2023 - 00:13 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:17
Galatasaray'ın yer aldığı Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Danimarka ekibi Kopenhag ile Almanya temsilcisi Bayern Münih karşı karşıya geldi.
Kopenhag 55. dakikada Lukas Lerager ile öne geçse de Bayern Münih'in golleri 67. dakikada Jamal Musiala ve 83. dakikada Mathys Tel'den geldi.
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 6'ya yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Kopenhag 1 puanla son sırada kaldı.