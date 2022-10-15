Köpeklerden kaçarken yaralanmıştı... Doğaya salındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Konaklı köyünün Ginolu Mahallesi'nde köpeklerin kovaladığı karacanın denize düştüğünü gören vatandaşlar, durumu Çatalzeytin Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen orman ekibince yaralı olarak kurtarılan karaca, Çatalzeytin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün veteriner hekimi tarafından muayene edildi.

Gerekli tedavilerinin yapılmasının ardından bir süre Orman İşletme Müdürlüğü binasında dinlendirilen karaca, Karamanlar mevkisinde ormanlık alana salıverildi.