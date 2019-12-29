Hatay'ın Hassa ilçesinde kan donduran bir olay gerçekleşti. Sosyal medyada yayınlanan bir video ile ortaya çıkan ve bir köyde çekildiği belirtilen görüntülerde bir köpeğin iki kişi tarafından zehirlenerek toprağa gömüldüğü görünüyor.

İnsanlık dışı olayda, bir kişinin zehirlediği belirlenen köpeği çukura atarak ölmesini beklemeden gömdüğü dikkat çekiyor.

EMNİYET VE VALİLİĞE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Sosyal medyada büyük tepkilere neden olayla ilgili, sanatçı Haluk Levent de devreye girdi. Levent, konuyu gündeme getirerek sorumluların yakalanması için emniyet ve valliliğe çağrıda bulundu.

Levent'in paylaşımının ardından da çok sayıda kişi İçişleri Bakanlığı ve Hatay Valiliğini etiketleyerek paylaşımda bulundu.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN SUÇ DUYURUSU

Hatay Büyükşehir Belediyesi de bir açıklama yaparak "Sosyal medyada paylaşılan ve Hatay'ın Hassa ilçesinde olduğu iddia edilen, bir köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü olayda failinin bulunması ve gerekli cezayı alması için kurum olarak suç duyurusunda bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.