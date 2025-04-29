Köpeği Yoldaş ile şehir şehir gezerek fidan dikiyor

Rahat yerlerde yattığımız da oldu ama genellikle kırsal alandan gittiğimiz için gün boyu sürekli kafamızda hep aynı endişe oluyor; akşam nerede yatacağım, acaba su olan bir yer bulacak mıyım, erzağım yetecek mi, ne kadar kaldı ilçeye? Kilometre, yük hesabı bunlar; yaya olmanın handikapları. Yaya olmak, diğer yolculuklardan çok ayrı bir şey. Bizim de fidanlarımıza kıymet veren bu zor yolculuk aslında."