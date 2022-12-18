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Arnavutköy'de şoför köpeği ezdi! Acımasızca yoluna devam etti

İstanbul Arnavutköy'de vicdanları sızlatan bir olay meydana geldi. Bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Servis şoförü kazayı fark etmesine rağmen acımasızca yoluna devam etti.

Giriş: 18.12.2022 - 10:46 | Güncelleme: ABONE OL
Köpeği ezdi! Acımasızca yoluna devam etti
Vicdansız sürücü! Acımasızca yoluna devam etti
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DHA

Arnavutköy'de, bir sitenin içerisinde servis minibüsü, sokağın ortasında duran köpeği ezdi. Servisin şoförü kazayı fark etmesine rağmen, yerde kıvranan köpeğe bir süre baktıktan sonra araçtan inmeden yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

FARK ETMESİNE RAĞMEN ARAÇTAN İNMEDİ

Olay, cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı. Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, bir kaç metre sonra yere yığıldı. Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti. Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı. Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti.

Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi. Ölen köpekten geriye ise, daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı. Köpeğin sahibi ailenin, köpeğin ölümüne neden olan servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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