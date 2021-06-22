Köpeğe çarpıp metrelerce sürükledi!

DHA

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Plakası belirlenemeyen bir aracın sürücüsü, yolun ortasında yatan sokak köpeğinin üzerine doğru gitti.

DHA'nın haberine göre, önce yavaşlayan sürücü, daha sonra köpeği sürükleyip üzerinden geçti. Sürücü, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı.

Yolun ortasındaki köpeği görenler, Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Ağır yaralı köpek tedavisi için Umurbey Hayvan Barınağı’na götürüldü. Öte yandan Bursa Hayvanlarla Yaşam Derneği üyeleri, köpeğe çarpan sürücünün bulunması için emniyete gidip konuyla ilgili şikayetçi oldu.