Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Bayburt-Erzurum karayolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar etkisini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı sürücüler, yolda durarak görüş mesafesinin düzelmesini bekliyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Öte yandan, Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.