Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli

Doğu Anadolu ve Karadeniz bölgeleri arasındaki önemli bağlantı noktalarından olan Bayburt-Erzurum karayolundaki Kop Dağı Geçidi'nde yoğun kar ve tipi etkili oluyor. Sürücüler, 2 bin 409 rakımlı geçitte ilerlemekte zorluk yaşıyor

Giriş: 02.02.2023 - 01:03 | Güncelleme: ABONE OL
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Kop Dağı Geçidi'nde ulaşıma kar ve tipi engeli
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Bayburt-Erzurum karayolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar etkisini sürdürüyor.

AA'nın haberine göre; Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bazı sürücüler, yolda durarak görüş mesafesinin düzelmesini bekliyor.

Karayolları ekipleri ise bölgede kürüme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Öte yandan, Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?
İstanbul'a kar hangi günler yağacak? Okullar tatil olacak mı?
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Hatay'da sanayi sitesindeki 3 işyerinde yangın
Rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Rüşvet aldığı öne sürülen cumhuriyet savcısı tutuklandı
Yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!
Yüksek gerilim direğine tırmanış, ölümle bitti!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.