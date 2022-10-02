Konyaspor bu sonuçla puanını 17'ye yükseltip zirve yarışına ortak olurken, 2 puanda kalan Ümraniyespor ise son sıraya demir attı.

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